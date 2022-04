L'ex Marangon stronca Spalletti: "Non è un vincente, Napoli mai in corsa per lo Scudetto"

L'ex azzurro Luciano Marangon ha parlato del Napoli e di Luciano Spalletti nel corso del suo intervento ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

L'ex azzurro Luciano Marangon ha parlato del Napoli e di Luciano Spalletti nel corso del suo intervento ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli non ha mai puntato allo scudetto, si è trovato lì ad inizio campionato. Ha una rosa importante e avrebbe potuto anche farcela e invece è sfumato tutto. Spalletti non è un allenatore vincente e De Laurentiis anche per il futuro guarda soprattutto al bilancio. Tra tutte le rose delle prime tre, quella del Napoli pareva la più preparata per vincere un titolo. Sono comunque felice se lo vince il Milan dopo una lunga ricostruzione per tornare in alto".