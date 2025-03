L'ex Marino su Lucca: "Se si vuole uno alternativo a Lukaku, si cerchi altro"

vedi letture

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Il Napoli privo di Neres è diverso da quello delle 7 vittorie consecutive, come se fossero due squadre diverse, questo dato statistico è lampante. Neres manca dalla sfida con l’Udinese e Conte ha perso un giocatore che scompiglia le difese e che gli ha costretto a cambiare anche modulo. Cambiare il 3-5-2? Sarebbe un’opportunità da non provare con la partita del Milan, prepararla già sarà difficile perché i nazionali torneranno a poche ore del match, non credo che cambierà modulo. Poi a partita in corso non escludo che Conte possa passare al 4-3-3. Mi veniva da ridere quando si parlava di Napoli-Inter come gara scudetto. I match scudetti non saranno gli scontri diretti. Il gap è recuperabilissimo a patto che Neres torni ad essere l’elemento galvanizzatore. In una domenica può cambiare tutto, basta un pareggio dell’Inter; anche l’Atalanta può sperare. Al Napoli do un 50% di possibilità, l’Atalanta 5-10%. Vedo il Napoli favorito sull’Inter e non lo dico per piangeria. Spero che il contesto non vada in depressione e che i giocatori continuino a crederci.

Lucca e Solet? Lucca può essere un’alternativa a Lukaku e può competere con Romelu, il Napoli non ha ad oggi giocatori alternativi a Lukaku con le stesse caratteristiche. Lo vedo un elemento giusto per rinforzare la squadra, ma se si pensa ad un giocatore alternativo a Lukaku bisogna cercare altro. Solet al Salisburgo faceva le stesse cose, farlo in Italia era più difficile. Attenzione, bisognerà verificare le sue condizioni e se riuscirà ad avere continuità”.