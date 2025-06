ADL, bordata alla Juve: “Non ha giocato sempre in maniera chiara, noi sempre!"

Champions obiettivo della prossima stagione e quanti acquisti servono?, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi della SSCNapoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha risposto pungendoo la Juventus: "I pronostici non si fanno, portano iella. Su Il Mattino stamattina c'era scritto che noi e la Juve siamo stati quelli che negli ultimi hanno raggiunto i massimi livelli con una certa costanza. Lei sa che la squadra del nord non ha giocato sempre in maniera chiara. Io vi assicuro che il Napoli ha sempre giocato in maniera chiara. Il mio è un modus vivendi".

