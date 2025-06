Sindaco Dimaro: "Siamo già pronti, implementiamo sempre le nostre strutture"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi della SSCNapoli, è intervenuto il nuovo sindaco di Dimaro Folgarida, Marco Panciera: "Mi complimento con voi per il successo del quarto scudetto. Questo fa onore a tutti, anche a noi. Grande Napoli e forza Napoli. Per noi è un piacere ospitarvi. Sarà il 14esimo ritiro. Ero assessore quando Menghini, l'allora sindaco, con la Provincia, diede inizio al ritiro. Implementiamo sempre le nostre strutture per un ritiro come quello degli altri anni. Siamo già pronti anche a un ritiro post scudetto come nel 2023. La Provincia ci sostiene e ci stimola. Ormai Napoli è per noi una grande famiglia. Ci sono persone con cui si sono stretti bei rapporti. Vi aspettiamo in tanti".

