Perinetti: "Modric intuizione geniale. De Bruyne con Conte allungherà la sua carriera"

Giorgio Perinetti ha parlato di mercato in diretta radio: “Tra De Bruyne e Modric non saprei chi scegliere, sono entrambi ottimi calciatori, leader carismatici che possono modificare gli equilibri dello spogliatoio. Arrivano in Serie A – ha detto il dirigente sportivo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – al termine della loro attività: Modric è stata un'intuizione geniale, un idolo al Bernabeu che può essere determinante nel far crescere i compagni di squadra, De Bruyne è un leader puro, e con il lavoro di Conte riuscirà a prolungare la sua carriera. Magari all’inizio potrà soffrire la preparazione, ma poi godrà dei frutti.

Conte è rimasto a Napoli perché principalmente convinto dalla determinazione assoluta di De Laurentiis nel trattenerlo e da un progetto che lo ha conquistato. De Laurentiis è riuscito a dare al Napoli un ruolo di assoluta centralità nel calcio italiano, ha avuto sempre una gestione oculata del club, portandolo costantemente ai vertici tecnici: con Conte il presidente è riuscito a cancellare la stagione nera del post scudetto di Spalletti ed è riuscito a prendere un allenatore che è stato 'dimenticato' da Milan e Juventus. La continuità tecnica può essere un fattore importante in quanto rappresenta una base certa e sicura, il Napoli da questo punto di vista parte avvantaggiato rispetto alle dirette competitor che però faranno di tutto per contrastare gli azzurri. Sono certo che conte prenderà calciatori che siano adatti al suo progetto tecnico”.