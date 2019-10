L'ex Milan Mirabelli esagera: "Napoli dietro anche all'Atalanta, per lo scudetto Juve o Inter!"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto. In questo momento vedo un duello tra Juve e Inter per lo scudetto, più vicino a loro vedo un'Atalanta che rischia di migliorare il quarto posto dell'anno scorso, e poi tutte le altre, compreso il Napoli. Oggi i napoletani sono scontenti, ma devono essere felici perché De Laurentiis sta facendo un ottimo percorso. Era l'antagonista principale della Juve e per poco non è riuscita a superarla, ma le cose cambiano. Ci sono squadre come l'Inter che si sono rinforzate e l'Atalanta che non è più una sorpresa".