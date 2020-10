L'ex Ministro Fornero contro Agnelli: "Inelegante, la Juve doveva rifiutare il 3-0 a tavolino!"

Elsa Fornero, nota politica e accademica italiana, ha parlato di Juventus-Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Da quanto ho letto c'è stata una violazione del regolamento, ma mi permetto di dire una cosa circa la Juventus. Il club bianconero avrebbe dovuto rifiutare la vittoria a tavolino e chiedere di rigiocare. Il bel gesto fa sempre la nobiltà e credo che la Juve non dovesse presentarsi per vincere sul campo. Agnelli non si è comportato elegantemente".