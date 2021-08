L'ex Monza Lepore: "Il Napoli cerca un terzino? Ci andrei a piedi e con ingaggio minimo"

L’ex difensore del Monza Franco Lepore intervistato da 7 Gold ha parlato della sua ex squadra spiegando che nella passata stagione è stato fatto tutto il possibile per conquistare la Serie A: “Secondo me l’errore grande è stato mandarmi via a gennaio (ride ndr). A parte gli scherzi, giocatori come Boateng e Balotelli sono delle persone eccezionali che hanno dato tutto quello che potevamo fare per la maglia del Monza, purtroppo per pochissimo non siamo riusciti ad andare in Serie A. Anche il Lecce ha mancato veramente per poco l’obiettivo, ha perso partire abbordabili in casa e non ci è riuscito. - conclude Lepore parlando del futuro come riporta Monza-news.it - Il Napoli cerca un terzino? Ci andrei a piedi e col minimo contrattuale. Al momento non ho offerte, nelle piccole squadre non ci sono disponibilità economiche come in Serie A”.