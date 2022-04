L’ex Mora: “L’anno prossimo ci vorrà un mix tra giovani e giocatori abituati a vincere”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Mora, ex giocatore di Bari e Napoli.



Quanto ha pesato l’assenza di Di Lorenzo nel Napoli?

“Sì, è pesante, inoltre lui era un perno fondamentale. Il suo infortunio ha tolto molto alla spinta offensiva del Napoli. Zanoli lo ha sostituito in maniera egregia, ma non era la stessa cosa. Il Napoli aveva comunque il dovere di fare meglio anche con la sua assenza”

Sulla fonte dei problemi che ha avuto il Napoli

“Una causa unica è difficile da trovare. Penso che il Napoli abbia dimostrato di essere una rosa competitiva ma che al momento del salto di qualità siano venuti meno alcuni dei suoi giocatori. L’unico a venirne fuori degnamente è stato Mertens, anche per l’approccio oltre che per i suoi numeri tecnici. Il Napoli poteva giocarsi il campionato fino alla fine”.

C’è da fare una rifondazione nel Napoli?

“Una rifondazione è necessaria nel senso che alcune individualità sono arrivate a fine ciclo. L’unico che spero possa rinnovare è Mertens, che ha dimostrato di essere attaccato alla maglia più di ogni altro. Qualcosa va cambiato perché la squadra ha dimostrato di non aver avuto quel quid in più per vincere. Se è vero che nel corso del campionato ci può essere qualche incidente, nelle 4 sconfitte maturate negli scontri diretti il Napoli ha dimostrato di non essere riuscito a fare il salto per vincere. Era di estrema importanza per i tifosi partecipare allotta Scudetto fino alla fine”.

Perché De Laurentiis è intervenuto solo quando lo Scudetto è sfumato?

“Non lo so. Credevo che non ci fosse bisogno di un suo intervento: avevo visto una buona gara con l’Atalanta, poi nessuno si aspettava una sconfitta contro la Fiorentina. Ora è da ricompattare uno spogliatoio che ha lasciato anche qualche scoria al suo interno. I giocatori hanno dimostrato di non avere carattere ad Empoli per esempio”.

Anche Ospina dovrebbe rinnovare?

“Meret ha fatto un grande errore, così come Radu. Possono sbagliare anche i portieri. Quello del giocatore dell’Inter può essere molto più decisivo. Il Napoli dovrà scegliere se rinnovare ancora Meret o cambiare”.

Cosa manca al Napoli per rimanere alti con gli obiettivi?

“Mi auguro che si possano prendere grandi giocatori di talento ma che possano sostenere la grande piazza. Ci vorrà un mix tra giovani ed esperienza, con giocatori abituati a vincere”.

Riconfermeresti Spalletti?

“Ha fatto un ottimo lavoro, ha ridato entusiasmo ed un’impronta di gioco importante. Lascia un po’ a desiderare la gestione delle ultime tre partite. Ci dovranno essere riflessioni per capire se c’è ancora la voglia di continuare assieme ed il perché di certe scelte proprio verso la fine del campionato. Qualcosa in più era lecito aspettarselo. In queste settimane credo che si faranno queste valutazioni per capire se c’è la volontà di continuare assieme”.