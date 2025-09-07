L'ex nazionale polacco Kosecki:"Zielinski poco aggressivo? Delicato come la porcellana"

L'ex Napoli Piotr Zielinski fatica a trovare spazio nell'Inter ma rappresenta un pilastro del centrocampo della Polonia, nazionale di cui è stato capitano fino a una settimana fa - quando il nuovo Commissario Tecnico Jan Urban ha deciso di assegnare nuovamente la fascia a Robert Lewandowski.

Nonostante la sua centralità nello scacchiere polacco, il centrocampista dell'Inter si trova a dover fare i conti con delle critiche che rimandano a quelle a lui solitamente rivolte dai tifosi nerazzurri. Un esempio è offerto dalle dichiarazioni dell'ex attaccante polacco Roman Kosecki, espressosi in questi termini nel suo intervento a Cafe Futbol: "Si tratta di un grande giocatore, lo elogio anch'io, ma dov'è tutta questa aggressività? Qualcuno potrà dire: 'Beh, non ha mai giocato così prima; ora bisogno di due o tre compagni che lavorino per lui'. Ma no, non è il momento. Zielinski deve rappresentare un calciatore che sia capace di lottare e fare contrasti, non uno delicato come la porcellana".