L'ex obiettivo Firpo attacca il Barça: "A Leeds più attenzione ai dettagli. Non parlo degli ultimi 2 anni"

Junior Firpo non le manda a dire e attacca il Barcellona e le ultime gestioni tecniche. Il terzino spagnolo, acquistato dal Leeds di Bielsa, ha parlato a DAZN delle difficoltà incontrate in Catalogna e della nuova vita in Inghilterra: "Onestamente, mi sono posto l'obiettivo di innamorarmi di nuovo del calcio. Ho trascorso due anni... Non voglio dire quanto sia stato difficile tornare a casa ogni giorno, dalla famiglia e dai bambini... Avevo perso la voglia di fare qualcosa, di inseguire la vittoria, di divertirmi. Ma lo rifarei comunque. Quando il Barça ti chiama, o il Real Madrid, è molto difficile dire di no".

Vita al Leeds: "Sono qui solo da due settimane e ho visto più video individuali che in due anni al Barça. Spiegano come vogliono che giochi e cosa vogliono che tu faccia. Ciò significa che si prendono cura dei minimi dettagli. Ti hanno studiato per dirti come dovresti comportarti in ogni azione. Questo è un modo di lavorare molto diverso. Ringrazio Bielsa per avermi restituito un sorriso in campo".