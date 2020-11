L'ex Palanca: "Napoli, che peccato. Con la Juve poteva vincere. Gattuso un grande"

"Peccato per la sentenza anche perchè in quel periodo il napoli avrebbe potuto mettere in seria difficoltà la Juve. Poteva vincere". Massimo Palanca, ex attaccante dei partenopei, parla così a TMW. "E' un Napoli che comunque mi sta piacendo, anche se non saprei dire se è da scudetto. In questo momento ci si capisce poco e giocare senza pubblico per molti può essere un handicap. Ci sono ad esempio più vittorie esterne. Il Milan invece giocando in uno stadio come San Siro vuoto ha forse meno pressioni. Comunque tornando al Napoli a tratti fa vedere un ottimo calcio poi a volte capitano quelle mezzore in cui non si esprime al meglio. Ma Gattuso sta facendo davvero un gran lavoro".

Sa gestire bene anche il gruppo?

"Assolutamente sì, difende i giocatori ma al tempo stesso giustamente pretende il massimo. Fa bene a far prevalere anche un codice di disciplina. Da parte dei calciatori vuole lealtà e correttezza, solo così si crea un gruppo coeso che poi può portare successi".

L'attacco come lo gestirebbe?

"Osimhen è forte, ha entusiasmo, corre. C'è bisogno di uno così che... incasina le difese. I centrocampisti e gli esterni vanno anche a concludere. Speriamo che duri, sono fiducioso. Ora però bisognerà vedere che cosa faranno le due corazzate. Adesso balbettano ma si riprenderanno".