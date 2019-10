L'ex Penzo: "Al Napoli manca equilibrio. A centrocampo sa difendere solo Allan"

Domenico Penzo, ex attaccante del Napoli e del Verona ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Marte Sport Live, queste le sue parole: "Le problematiche del Napoli sono d'equilibrio. Gli azzurri non hanno problemi offensivi perchè riescono a realizzare con facilità. Il reparto che sta soffrendo di più è il centrocampo che non riesce a fare filtro. I centrocampisti azzurri sono tutti offensivi, solo Allan sa difendere.



Risultati negativi? Credo che il Napoli è passato attraverso prestazioni molto positive come contro il Liverpool a delle gare meno appariscenti. E' una questione d'equilibrio, ci sono giocatori in ritardo di preparazione ma sinceramente non vedo una squadra in ritardo rispetto alle prime della classe. Mi preoccupano le prestazioni altalenanti.



Attacco? Bisogna sfruttare al meglio le caratteristiche degli attaccanti. Con Llorente e Milik, bisogna sfruttare le corsie e mettere palle al centro. Ancelotti ha molte opzioni, il rendimento offensivo non è censurabile".