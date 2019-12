L'ex Perugia Malizia ricorda la giornata di gloria col Napoli: "Feci perdere uno scudetto..."

Dici Perugia e ti viene in mente Nello Malizia, soprattutto se sei un po' avanti con l'età. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto proprio lui, Nello Malizia, l'ex Perugia che fece perdere uno scudetto al Napoli: “Ogni anno succedeva che mi fermavo a Verona Nord e dei personaggi di Napoli fuori dall'Autogrill mi vedevano e mi urlavano 'Malizia, ci hai fatto perdere il campionato'. Dopo qualche anno venne Paolo Rossi che rifiutò Napoli e venimmo insieme, c'era lo stadio pieno. Nelle problematiche mi sono sempre esaltato, avevo una forza interiore tale da capire chiunque. Perugia al San Paolo? Quando venivo al Napoi era una felicità, al di là del risultato. Mi ricordo si camminava su una via, avevo i capelli lunghi e somigliavo un po' a Krol, una signora del bar mi scambiò per lui e dovetti scappare. Non ho mai avuto nessun maestro, ho sempre fatto tutto da solo e la natura mi ha aiutato molto".