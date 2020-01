L'ex Pià: "Hamsik è l'azzurro del decennio. Il 2020 porterà una classifica migliore..."

Alle ultime battute del 2019, Inacio Pià, storico attaccante del primo Napoli targato De Laurentiis, parla così ai microfoni di TMW della seconda parte di stagione che attende gli azzurri: "Nel 2020 le aspettative sono di ritrovare una posizione di classifica consona alle aspettative del club, zona Champions, il Napoli deve stare lì. Dopo le prime gare di Gattuso si vede una squadra che ha voglia di crescere, una squadra che inizia a rispecchiare l'allenatore anche nei momenti di difficoltà, si è visto anche contro il Sassuolo. Sono tre punti pesantissimi quelli colti".

Il mercato dovrà aiutare il nuovo tecnico: secondo te il Napoli ha bisogno di chi?

"Sicuramente il Napoli ha bisogno di un centrocampista, credo che Torreira sarebbe ideale per Gattuso e le caratteristiche della rosa".

Chi è stato il giocatore del decennio azzurro secondo te?

"Marek (Hamsik): per continuità, per carisma, per risultati è stato sicuramente lui il simbolo della squadra".