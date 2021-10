L'ex Pià: "Napoli-Torino sarà una partita tattica. Osimhen? Il più in forma della A"

João Batista Inácio Pià è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Pià attualmente è un agente di calciatori, in passato ha militato nel Napoli dal 2005 al 2007 e poi dal 2008 al 2010 e nel Torino da gennaio a giugno 2010. Con lui abbiamo parlato della partita di questa sera fra le sue ex squadre.

Che partita sarà fra il Torino di Juric e il Napoli di Spalletti? “Napoli-Torino sarà dal punto di vista dell’intensità sicuramente una bella partita perché ci saranno di fronte due ottimi allenatori, ma il Napoli in questo momento sta attraversando un periodo di grande forma e per punti e posizione in classifica ha più entusiasmo rispetto al Torino, però dall’altra parte i granata stanno facendo bene, anche se arrivano dalla sconfitta nel derby. Però la squadra di Juric è viva e di sicuro cercherà di fare punti contro il Napoli”.

Ci saranno degli interessanti raffronti in questa partita a iniziare da quello fra Osimhen e Belotti, con il capitano granata che torna dopo l’infortunio. Come vede i due attaccanti? “In questo momento penso che Osimhen sia l’attaccante più in forma del nostro campionato per media gol e, soprattutto, per come sta interpretando il ruolo. Viene da vittorie e quindi a livello di auto-stima sta molto bene. Belotti, sperando che posa giocare dall’inizio, ha bisogno di ritrovare la condizione migliore, ma comunque è un giocatore che ha sempre fatto gol e al Torino sicuramente servono le sue reti. Ma se devo fare un nome fra i due è Osimhen che in questo momento può spaccare le partite”.