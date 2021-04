L'ex Pià presenta Kaio Jorge: "Gran talento, ecco in che ruolo giocherebbe nel Napoli"

Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha presentato l'obiettivo di mercato Kaio Jorge: "E' un profilo veramente importante in prospettiva. E' un 2002, è acerbo per certi tipi di campionati. Giocare in Brasile è diverso, è un calcio che ti permette di essere anche determinante in certe partite, perché ha una sua intensità. E' un ragazzo che ho visto nel Mondiale Under 17 ed ha fatto vedere tante belle cose. E' un giocatore diverso da Neymar e Mbappè. Non pensiamo di vedere lo stesso giocatore francese.

Ha una buona struttura, si buone bene nelle linee, si fa trovare bene, ma non ha la stessa esplosività del francese. Si sposa con Osimhen? Dipenderebbe dal modulo del Napoli. Nel 4-2-3-1 si muoverebbe dietro la prima punta, quindi dietro ad Osimhen. Gli piace toccare tanti palloni, si abbassa per ricevere".