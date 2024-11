L'ex Portanova va controcorrente: "Rrahmani più forte di Buongiorno tatticamente"

Daniele Portanova, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Rrahmani potrebbe avere qualcosa di me, ma anche Buongiorno. Per me essere accostato a Rrahmani e Buongiorno è un complimento. Rrahmani è molto più bravo tatticamente rispetto a Buongiorno. Buongiorno è tra i più bravi in Italia e ciò che mi piace di lui è che ha lo stile del difensore dei tempi nostri.

E’ uno vecchia maniera, che gioca stretto sull’uomo. Rrahmani, non a caso, quando Conte ha fatto la difesa a tre, faceva il centrale che è un ruolo molto delicato. Buongiorno si sente sicuro di fare certe giocate proprio perchè c’è Rrahmani”.