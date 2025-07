L'ex portiere azzurro Coppola: "Sarebbe lui il profilo giusto per il ruolo di vice-Meret"

Ferdinando Coppola, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il rinnovo di Meret è una buona notizia perchè manifesta la chiarezza di idee di Conte e della società. La casella del dodicesimo va colmata, il Napoli si appresta ad affrontare competizioni importanti e deve mantenere le aspettative. Tutti si aspettano una grande stagione sia in Italia che in Europa, sperando che la squadra non faccia una passerella in Champions.

Falcone? E’ un profilo giusto perchè ha esperienza in A, è di un buonissimo livello e all’occorrenza può sostituire Meret degnamente. Provedel? Mi piace perchè è cresciuto, è nell’età giusta ed è un portiere moderno. Bisognerebbe capire se accetta o meno il ruolo di vice Meret”.