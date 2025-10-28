Ansa - Inter, dramma Martinez: incidente stradale, muore uomo in carrozzina

Ansa - Inter, dramma Martinez: incidente stradale, muore uomo in carrozzinaTuttoNapoli.net
Oggi alle 12:05Serie A
di Fabio Tarantino

Un uomo di 81 anni che questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò, Como, è morto dopo essere stato investito da un'auto in circostanze ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Ansa fa sapere che c'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante dell'auto. "L'anziano era su una carrozzina elettrica a 4 ruote lungo la provinciale 32, a Fenegrò. Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo sulla carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore". Annullata per questo motivo la conferenza di Chivu. 