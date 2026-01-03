L'ex prep. azzurro Saccone: "Lukaku, ecco perché è giusta la cautela sul rientro"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: “Lukaku? Quando si viene da un lungo stop c’è bisogno di un certo rodaggio, non si può buttare in campo un giocatore solo perchè sta bene dal punto di vista medico. Lukaku ha una muscolatura grossa, fa un lavoro sporco e deve stare al 100% per dare quella sicurezza all’allenatore adeguata per metterlo in campo.

Ha bisogno di fare il lavoro con la squadra, non il differenziato, il minutaggio fatto nel gruppo è fondamentale. Lukaku dovrà tornare in gruppo lavorando con maggiore intensità e poi c‘è da capire se tutto è andato per il verso giusto anche perchè Lukaku ci ha messo il massimo della voglia per recuperare, ma con quella muscolatura affrettare i tempi di recupero è un problema.