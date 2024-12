L'ex prep. portieri esalta Caprile: "In una partita mi ha impressionato"

Alessandro Nista, ex preparatore dei portieri del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Ogni vittoria da convinzione al gruppo. Al di la delle schermaglie mediatiche di allenatori e dirigenti che cercano di alleggerire la pressione sulla propria squadra e aumentarla sugli avversari. Caprile mi piace molto. Sia ad Empoli che a Bari ha già dimostrato di esser pronto. La maglia del Napoli ha un peso specifico diverso ma a Torino lo vidi dal vivo in Juve-Napoli e mi impressionò per il suo carattere e la capacità di comunicare e gestire la difesa. Qualora non dovesse rimanere Meret, il Napoli ha in casa un portiere importante e potrà valutare se fare ancor più affidamento su Caprile nell’immediato futuro”.