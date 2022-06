L’ex prep. portieri: “Meret ha iniziato dopo rispetto ad altri il lavoro sulla tecnica podalica”

Alessandro Nista, preparatore dei portieri di grande esperienza ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.



Vicario, Gollini, Carnesecchi, Meret: che pensa di loro?

"Sono tutti di grande prospettiva. Meret è molto giovane ma ha già vissuto, anche se a fasi alterne, una realtà importante, è nel giro della Nazionale in pianta stabile da anni e lui è tra quelli che iniziato a lavorare in modo più specifico sulla tecnica podalica dopo rispetto agl altri. Vicario è stato protagonista di un bel campionato ad Empoli e ora deve riconfermarsi ad uno step superiore. Carnesecchi è stato uno dei giovani più interessanti, ha fatto una grande stagione; Gollini è un '95. è giovane anche se non più giovanissimo: sono tutti portieri che possono fare bene in una squadra importante che abbia voglia di affidargli una maglia da titolare".

Meret perchè ha iniziato più tardi sulla tecnica podalica?

"Perchè a livello di settore giovanile e prima squadra quando ha iniziato ad Udine o anche a Ferrara non aveva questa esigenza così forte del gioco con i piedi. Con Gattuso e Spalletti c'è stata una maggior richiesta. Nel mio ultimo anno a Napoli Meret ha iniziato con Ancelotti e poi con Gattuso c'era una ricerca forte di questo particolare. Dunque da lì abbiamo aumentato il lavoro di tecnica podalica”.