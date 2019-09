L'ex preparatore azzurro Sinatti: "Napoli ancora non al top, Koulibaly ci metterà poco per trovare la forma"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show" su Radio Punto Nuovo è intervenuto Francesco Sinatti, ex preparatore atletico Napoli: "Il Napoli deve migliorare ancora, è normale. Nelle prime partite della stagione è dura trovare la giusta forma fisica. Il mister deve cercare di sopperire ad alcune problematiche. La Juventus ha grandissimi calciatori, è difficile competere con squadre con queste potenzialità. Ancelotti sa cosa fare, cambiare il modulo può portare ad avere una minore distanza tra i reparti. Il Napoli, per competere, deve essere al top della forma. Se non sei all'altezza dal punto di vista dell'intensità, non si sopperisce alle lacune tecniche delle altre squadre. Koulibaly? Ha fatto una buona prima parte della gara. Si allena da poco con la squadra ma conoscendolo ritroverà la forma molto velocemente".