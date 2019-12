L'ex presidente FIFA Platini: "Sono incorruttibile. Contrattaccherò come la Juve degli anni '70"

Michel Platini passa all'attacco. Anzi, al contrattacco, come "quello della Juventus degli anni '70". È quanto ha dichiarato l'ex presidente della UEFA a Le Figaro: la FIFA ha fatto causa all'ex presidente della UEFA per gli 1,8 milioni di euro ricevuti da Blatter nel 2011, un pagamento sospetto che ha portato alla squalifica di Platini per corruzione. Le Roi si è difeso così: "La FIFA mi doveva dei soldi e me li ha dati. Mi hanno punito cinque anni dopo e non riesco a capirlo. Io sono incorruttibile, non ho ricevuto nessuna somma che non mi spettasse. Infantino, con i suoi seguaci e il TAS, sta facendo di tutto perché non torni nel calcio. Non posso lasciare il potere nelle mani di questi bruti. Non mi arrendo: se riterrò di essere ancora utile per questo mondo, prenderò nuovamente un impegno profondo; in caso contrario, resterò a casa e mi godrò la pensione".

Euro 2020, Qatar 2022 e VAR - "Sono sempre stato troppo trasparente: il Mondiale in Qatar sarà una grande competizione, l'Europeo consentirà di migliorare il calcio in Europa attraverso la costruzione di nuovi stadi. Tanti Paesi avranno la possibilità di ospitare per la prima volta una grande manifestazione. Il VAR? Ho sempre detto che è negativo e ha ucciso le emozioni".