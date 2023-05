L'ex pugile Russo: "L'uomo scudetto del Napoli non è un giocatore"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Chi è stato per me l'uomo scudetto del Napoli? Da uomo di sport e di spettacolo mi interessa vedere dietro le quinte, e quindi desidero fare i complimenti al numero uno, il ds Cristiano Giuntoli, di cui pochi hanno parlato". Lo ha detto l'ex pugile Clemente Russo a margine della presentazione a Rebibbia del progetto 'Sport per tutti - Carceri'. Sulle voci secondo le quali il dirigente potrebbe andare alla Juventus, Russo afferma: "Parliamo sempre della Vecchia Signora ma anche il Napoli ora fa parte delle grandi.

L'anno prossimo può fare il bis scudetto e andare bene anche in Champions, visto che è una squadra giovane, con tanta fame". Lo scudetto, secondo il boxeur di Marcianise, è "la ciliegina sulla torta per una una città che è prima in tutto, con i cantautori, con i rapper, i set cinematografici e le serie tv. Erano anni che il Napoli stava cambiando, il tricolore è un modo per farci conoscere al mondo intero sempre di più" (ANSA).