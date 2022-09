L'ex Rangers Amoruso: "Occhio ai 55mila tifosi, ma il Napoli è esperto e farà bene"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Lorenzo Amoruso, ex calciatore dei Rangers

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Lorenzo Amoruso, ex calciatore dei Rangers: “Napoli? Per come ha battuto il Liverpool e per come sta giocando bene, affronta una squadra che viene da due sconfitte pesanti. Lo stadio dei Rangers è molto caloroso. I padroni di casa lotteranno fino alla fine, ma il Napoli è superiore. L’unica insidia del Napoli può essere il Napoli stesso che deve capire di non poter pensare neanche minimamente di poter sottovalutare l’avversario. È fondamentale questo passaggio con i Rangers, perché una vittoria proietterebbe in maniera abbastanza preponderante il Napoli verso la qualificazione. I Rangers sicuramente avranno la spinta dei 55.000, ma il Napoli non è nuovo a queste situazioni. Il secondo anno nelle squadre per Spalletti è quasi sempre il migliore ed è quello che un po’ sta succedendo. La paura è quella che la squadra possa pensare di poter battere i Rangers per la grande prestazione contro il Liverpool. Non si deve commettere l’errore di pensare di essere superiori. Il Napoli è dinamico ed impressiona per i cambi di velocità nelle partite".