L'ex Reja: "Con l'Atalanta una gara da Scudetto. Napoli? C'è qualche problema in difesa"

A Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live, ha parlato Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Con l'Atalanta, vista la classifica, è una partita da scudetto ma siamo ancora all'inizio dove si giocano gare ancora non decisive.



Napoli? Gli azzurri hanno qualche problema in fase difensiva e ora devono confrontarsi con la situazione infortuni. Ci dovrà essere tanta intensità. I nerazzurri, se stanno bene son tosti, non ti lasciano respirare.



Hysaj? Io penso voglia rimanere al Napoli. Può tornare utile alla squadra di Ancelotti. Inoltre, in Nazionale, Hysaj sta rendendo al massimo“.