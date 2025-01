Podcast L’ex Roccati: "ADL ha fatto miracoli, se danno via Kvara hanno le loro ragioni"

vedi letture

Ospite di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è stato il tecnico ed ex portiere del Napoli Marco Roccati.

Atalanta, come valuta Carnesecchi?

"Sta facendo molto bene, ha avuto un anno in cui gli serviva per conoscere il campionato ma più passa il tempo, più si afferma ad alto livello. Sono legato a lui, da bambino voleva smettere di giocare, a 14 anni era al Cesena e il club non navigava in buone acque e il papà disse che si era stufato. Gli facemmo cambiare idea. Quando lo abbiamo visto da ragazzino pensavamo che avesse qualità. Era spavaldo e molto sereno, un atteggiamento da grande portiere. Ha sempre avuto sicurezza nel giocare con i piedi, poi ha sempre avuto personalità. Ha le qualità che servono per diventare un portiere di alto livello. Non sente la pressione della gara, si lascia scivolare gli errori".

Le ricorda Zenga?

"Zenga era il mio idolo, gli assomiglia per come gioca e come partecipa alla partita. Ha una gran classe come Walter. Ha fatto il percorso giusto, è arrivato a Bergamo e non aveva un buon feeling con l'allenatore, invece ora è titolare. E' un portiere che ha grandi qualità".

Lo ritiene oggi più forte di Donnarumma?

"Sono paragoni difficili, era un predestinato Donnarumma. ha fatto un Europeo da protagonista, oggi dire che sia meglio non so, ma sono due grandi portiere. E forse, cosa che non succedeva da tempo, abbiamo in Nazionale tutti portieri di livello internazionale. Carnesecchi arriva anche da un'operazione simpatia, tutti lo vedono bravo, Donnarumma invece già dai tempi del Milan ha avuto una vita infernale, anche nei giudizi. Più Donnarumma può fare la carriera di Buffon, Carnesecchi magari più quella di Marchegiani".

Lei ha incrociato anche Pagotto:

"Sono molto amico, gli ho dato una mano a togliersi dai problemi e gli tolsi a Perugia ed Empoli la maglia da titolare. Oggi lavora con me e Ferron nella scuola portieri. Pagotto per me era un Peruzzi, qualitativamente aveva le sue potenzialità, addirittura aveva più qualità atletiche di Buffon".

Che può dirci di Kvaratkshelia, che ha conosciuto al Napoli?

"Lo conoscevo poco, perché non andavo al campo ma andavo in giro a vedere i giocatori. Sapevo che aveva qualità ma non lo seguivo molto. Perde tanto il Napoli? E' una di quelle società dove sono riusciti a fare cose contro ogni logica di mercato e hanno sempre avuto ragione. Se lo danno via hanno le loro ragioni, ADL ha fatto dei miracoli".