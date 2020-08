L'ex romanista Balbo: "Milik? Cattivo, tecnico, è un'animale d'area! Meglio di Osimhen..."

Arek Milik dovrebbe prendere il posto di Edin Dzeko come prossimo centravanti della Roma. Sull'argomento ha detto la sua al Corriere dell Sport, l'ex attaccante giallorosso, Abel Balbo: "Chi preferisco? Dzeko gioca a meraviglia con la squadra e qui ha sfondato il muro dei 100 gol. La sua storia parla da sola. Milik lo conosciamo altrettanto bene: lui è più un animale d’area di rigore. Credo che l’incastro degli attaccanti dipenda dalle volontà dei singoli. Se Dzeko volesse andare via il polacco sarebbe un ottimo sostituto. Se Dzeko volesse restare... beh tanto meglio".

Come giudica le qualità del polacco?

"Vede la porta come pochi in Serie A. Ha la cattiveria giusta, è forte fisicamente, bravo tecnicamente e con un mancino impressionante. E poi calcia molto bene le punizioni. Sicuramente è un attaccante di alto livello. Uno da Roma. In campionato ho seguito spesso il Napoli, ho guardato anche il triangolare amichevole di venerdì sera, e sta benissimo. A dirla proprio tutta l'ho visto meglio di Osimhen, di cui parlate ogni giorno".