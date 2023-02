L'ex Rossitto: "C'è un profilo ideale per il Napoli in caso di partenza di Osimhen"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Rossitto, ex allenatore della Cremonese ed ex calciatore

TuttoNapoli.net A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Rossitto, ex allenatore della Cremonese ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Udinese: "Hojlund ha sorpreso anche me per la sua forza ed intelligenza, bravo a giocare di sponda ed attaccare gli spazi. L’attaccante nerazzurro può essere l’ideale per sostituire Osimhen.