L'ex Saurini su Gaetano: “Ha qualità notevoli, spero possa consacrarsi con la maglia azzurra”

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal', Giampaolo Saurini, ex tecnico della Primavera del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, partendo dal suo ex giocatore Gianluca Gaetano: "Spero che possa giocare nella massima Serie e consacrarsi con la maglia del Napoli. Ha qualità notevoli, l’ho fatto giocare in tutti i ruoli possibili dal centrocampo in su, doveva andare fuori per mettere forza. Credo che dopo quest’annata ha acquisito molto di quello che deve avere un grande giocatore. Spero che l’anno prossimo possa giocare ovunque vada. Tantissimi giocatori giovani vengono utilizzati poco, si è lamentato anche il ct dell’Under 21.

Napoli a Bergamo senza Osimhen? Toglie tanto l’assenza di Osimhen, perché è un giocatore determinante. E’ evidente che però il Napoli anche senza di lui è rimasto agganciato a posizioni importanti, credo che anche in questa partita Spalletti troverà le soluzioni giuste. Il Napoli si giocherà fino alla fine lo scudetto con Inter e Milan.

Il Napoli si deve affidare a Mertens? Dries ci ha abituato a grandissime giocate, non mi meraviglierei se tirasse fuori dal cilindro il colpo vincente. Il Napoli ha giocatori importanti che possono risolvere in qualsiasi momento una partita”.