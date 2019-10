L'ex Scarlato: "Zielinski rende in un 4-3-3 come mezz'ala. Elmas? Ha grande potenziale"

Gennaro Scarlato, ex difensore del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, programma in onda su canale 21. Queste le sue parole: "Zielinski può rendere al massimo in una squadra che gioca con un centrocampo a tre mettendolo come mezz'ala destra o sinistra. In un 4-4-2 il polacco, può essere usato anche come esterno ma viene limitato. Credo però che l'azzurro non debba mai giocare in un centrocampo a due perchè è palese che si trovi in difficoltà.



Elmas? Ha una grande personalità, è un potenziale top player. Il Napoli ha una rosa di alto livello".