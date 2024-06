L’ex Sesa: “Conte? Sono molto fiducioso, è la soluzione perfetta per il Napoli”

vedi letture

David Sesa, ex calciatore svizzero con un passato anche nel Napoli, è intervenuto in diretta su TvPlay

David Sesa, ex calciatore svizzero con un passato anche nel Napoli, è intervenuto in diretta su TvPlay: “Conte al Napoli? Sono molto fiducioso, penso sia la soluzione perfetta per il Napoli dopo l’ultima annata complicata. Scudetto? Dipende dal mercato e penso che De Laurentiis ne sia consapevole. Il Lecce? Grande piazza così come Napoli, due squadre che mi sono rimaste nel cuore”.