L'ex Torino Ferrante: "Deluso da Belotti. Mertens? Fa la differenza, deve rinnovare"

Marco Ferrante, napoletano ma ex bandiera del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Mertens e Belotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rinnovo di Mertens secondo me è solo una formalità. E' il giocatore modello del Napoli adesso, si arriverà ad un accordo. Dries fa gol in tutte le salse, è un calciatore che fa la differenza. Speravo di vedere anche Milik in campo perché al Napoli serve un po' di fisicità, ma quando quei tre stanno bene, Mertens, Insigne e Callejon, sono davvero devastanti. Belotti? Mi ha un po' deluso dal punto di vista della personalità".