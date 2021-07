L'ex Tosto: "Tutino? Spero resti alla Salernitana. Il Napoli può darne altri ai granata"

Vittorio Tosto parla della Salernitana. E da ex granata dice a proposito del via libera del consiglio federale all'iscrizione in A: "Meno male, sarebbe stata una grande beffa. Non l'ho mai presa fino in fondo in considerazione questa ipotesi - spiega a Tuttomercatoweb.com - anche perchè sarebbe stato davvero un brutto colpo per la città. La promozione è stata conquistata sul campo e la problematica a cui poi si è andati incontro era a conoscenza di tutti. E' stato giusto lavorare per trovare una soluzione giusta che non penalizzasse la Salernitana. Si è festeggiato un mese e vedersi togliere la A sarebbe stata una tragedia sportiva".

Si è parlato di un asse di mercato col Napoli, che potrebbe coinvolgere anche Tutino...

"Tutino è un giocatore di cui si parla molto e si spera in un suo ritorno. Il Napoli può avere giocatori interessanti da dare alla Salernitana. E poi comunque c'è sempre anche l'ottimo rapporto con la Lazio. I giocatori giusti si trovano, non ho dubbi".