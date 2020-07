L'ex Turrini: "Napoli rilassato dopo il trionfo in Coppa Italia. Ha la testa al Barça..."

L'ex centrocampista del Napoli Francesco Turrini è stato ospite nel salottino di Sky Sport 24 per parlare delle vicende di casa azzurra: "Il Napoli è molto particolare, se gattuso ha detto quelle cose è perché ha avuto dei sentori altrimenti non l'avrebbe detto. Lui conosce bene la squadra ed avrà percepito qualcosa, Napoli è davvero particolare nel bene e nel male. Io ho vissuto un paio di stagioni non felici, in una città che si fa sentire. E' chiaro che questo Napoli vive un po' di rilassamento dopo la Coppa e pensano al Barcellona. A livello fisico non è facile giocare così tanto e chi ha obiettivi ha la meglio"