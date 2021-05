L'ex Udinese Velazquez: "De Paul fortissimo, può giocare ovunque. Ha un ruolo ideale"

Julio Velazquez, allenatore del Maritimo ed ex allenatore dell’Udinese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “De Paul è un calciatore di grandissima qualità, che può giocare in qualsiasi squadra al mondo. Il suo ruolo ideale è quello di trequartista, ma può giocare anche da esterno in grado di accentrarsi. E’ un 10 puro. Conceicao è un allenatore di grande qualità, ho un ottimo rapporto con lui. Ha passione, lavora sodo, è una bravissima persona. Non abbiamo parlato del Napoli ma può far bene in qualsiasi club”.