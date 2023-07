L’ex Valdifiori elogia Giuntoli: “Lo ringrazierò sempre, ha fatto un lavoro enorme a Napoli”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Ringrazierò sempre Giuntoli e De Laurentiis per avermi portato al Napoli, fu un momento importante per la mia carriera. Il direttore sportivo ha fatto un lavoro enorme a Napoli.

Spalletti? Ha fatto una grande stagione e esaltato il gioco del Napoli. Garcia dovrà dare continuità a questo lavoro, mettendoci anche la sua mano.

Lobotka? Arriva da un anno di grazia, sarà fondamentale anche per Garcia. Ha meritato il rinnovo e sono sicuro che continuerà a fare bene in maglia azzurra".