L'ex vice di Sarri boccia il 4-3-3: "Squadra non è costruita per questo modulo, manca un giocatore..."

Francesco Calzona, vice di Sarri a Napoli, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: "L’aspetto prioritario è quello mentale. Quando la testa non c’è diventa tutto insormontabile, poi vengono tutti gli altri discorsi, come per esempio la tattica. Non credo che questa squadra non abbia personalità: Koulibaly, Allan e Mertens, l’hanno sempre avuta. Non è un problema di modulo, il Napoli ha raggiunto buoni risultati anche con il 4-4-2. Riguardo al 4-3-3, non c’è un giocatore davanti alla difesa abile nelle due fasi, la squadra non è stata costruita per questo sistema di gioco. Il più adattabile è Allan ma non ha le verticalizzazioni nel suo dna. Non è il ruolo di Fabian Ruiz o Zielinski".