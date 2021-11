L’ex Vinazzani: “Peccato per Osimhen. Ma il Napoli lotterà fino alla fine per lo scudetto"

Claudio Vinazzani, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della lotta scudetto all'indomani del successo dell'Inter sui partenopei: "Penso che l'Inter stia trovando la propria dimensione ed è candidata allo scudetto, ha saputo sostituire bene i giocatori importanti. E ha una panchina più lunga e più importante: il Napoli ha dovuto far fronte ad alcuni infortuni ma Spalletti sa utilizzare tutti i giocatori a disposizione e ce ne sono di importanti. Ora occorre vedere quanto starà fuori Osimhen. Se lo avesse sempre a disposizione il Napoli giocherebbe fino alla fine per lo scudetto ma ha comunque i cambi validi. E sono convinto che in ogni caso lotterà fino alla fine per il titolo perchè sa che questo può essere il campionato adatto. Ieri il centrocampo dell'Inter ha avuto qualcosa in più ma tutto sommato il Napoli se avesse preso un punto".