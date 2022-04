L'ex viola De Sisti: "Scudetto? Milan e Inter sono abituate a vincere, il Napoli no"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo De Sisti, ex Fiorentina

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo De Sisti, ex Fiorentina: “Ci sono buonissimi giocatori e un ottimo allenatore nel Napoli. La società sta facendo bene. Tutte le partite ora saranno dei crocevia. A Napoli c’è la scaramanzia, non si può pronunciare quella parola ma la squadra è abbastanza matura per l’obiettivo.

Napoli favorito per lo scudetto? Milan e Inter sono abituate a vincere, il Napoli no. Sarebbe meglio se vincessero gli azzurri, perché Roma e Fiorentina sono sotto. Il Napoli con tutti i suoi migliori giocatori vinceva a Firenze giocando un gran calcio, mentre in Coppa Italia c’erano tante assenze. Fa testo di più quella di campionato, il Napoli sa stare molto bene in campo”.