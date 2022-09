L'ex Viviani: "Lobotka sta facendo la differenza, ma io ho un debole per un altro azzurro"

"Raspadori? Credo che la sua posizione in campo può variare a seconda delle necessità del sistema di gioco".

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Fabio Viviani, ex vice allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live': "Kvaratskhelia sta dimostrando le peculiarità essenziali del giocatore moderno. Ha grande capacità di risolvere gli uno contro uno a proprio favore e quindi di poter essere determinante all'interno di una squadra organizzata come il Napoli oggi.

Raspadori? Credo che la sua posizione in campo può variare a seconda delle necessità del sistema di gioco. Tutto dipende dall'intepretazione del ruolo. Mancano dodici partite alla pausa per il Mondiale: c'è bisogno di una rosa ampia e qualitattiva, come quella che il Napoli ha a disposizione, per tenere altissimo il livello. Quando una squadra riesce a sviluppare gioco, anche bello e non solo effice, come quello del Napoli, credo che la maggior parte dei meriti sia dei centrocampisti. Lobotka in questo momento ha quella rapidità di pensiero e di passaggio che fa la differenza. Io ho un debole per Zielinski che mi sta facendo per l'ennesima volta innamorare della sua classe".