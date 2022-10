L'ex Viviani su Zielinski: "Ha fatto un ulteriore step, si fa anche sentire di più dai compagni"

"Meret? Non andiamo a cercare problemi dove non ci sono".

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Fabio Viviani, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Il Napoli sta facendo cose straordinarie. Sta sorprendendo e credo che i punti raccolti, sia in campionato che in coppa, siano meritatissimi. La squadra è stata costruita con la testa, con occhio lungo, e i riscontri sul campo sono piacevolissimi.

Meret? Non andiamo a cercare problemi dove non ci sono. L'infortunio capita, come è capitato a tutti, capiterà sempre... La cosa importante è la costanza nel rendimento. Penso che Meret, dopo esser stato virtualmente ceduto dieci volte l'estate scorsa perchè si erano trovati dieci successori, abbia dimostrato in questo avvio di stagione tutte le qualità che ha. L'errore ci sta, l'importante è ripartire subito come ha sempre fatto.

Zielinski? Come quasi tutti i giocatori di talento, Piotr ci ha messo un po' di più per trovare continuità nel rendimento delle prestazioni. E' un calciatore di grande qualità e mi sembra che quest'anno abbia fatto un ulteriore passo in avanti come struttura, come personalità in campo, come disponibilità a prendersi responsabilità in campo; ora si fa anche sentire di più dai compagni, cosa che considero un importante passo ulteriore sul percorso di crescita di questo giocatore sul quale il Napoli può contare ad occhi chiusi sempre".