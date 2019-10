L'ex Zoff elogia Meret: "L'azzuro è allo stesso livello di Donnarumma"

Ai microfoni della redazione di gonfialarete.com è intervenuto l'ex portiere del Napoli e della Nazionale, Dino Zoff, Campione del Mondo 1982. Queste le sue dichiarazioni in merito al portiere azzuro Alex Meret: "Parata più difficile di Meret? Per me la prima. In realtà anche la seconda è stata molto valida. Erano entrambi interventi ravvicinati. Nel terzo caso, invece, la palla gli è stata praticamente tirata addosso.



Meret in Nazionale? Credo che Meret parta sullo stesso livello di Donnarumma e Sirigu, credo che se la giocheranno e non mi stupirebbe che ci fosse qualche cambio di gerarchia già all’Europeo. Sirigu ha certamente qualche anno in più, Donnarumma ha maggior esperienza per quanto riguarda il numero di partite ma credo che partano più o meno tutti sullo stesso livello".