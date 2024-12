L’idea di Adani: “4-2-3-1 con Kvara, Neres e Politano dietro Lukaku! Lo dirò a Conte…“

vedi letture

L’ex calciatore e attuale opinionista sportivo Lele Adani, ai microfoni di Viva El Futbol, ha parlato delle prospettive del Napoli lanciando anche un’idea per il futuro

L’ex calciatore e attuale opinionista sportivo Lele Adani, ai microfoni di Viva El Futbol, ha parlato delle prospettive del Napoli lanciando anche un’idea per il futuro: “Per me la sfida è migliorare Kvara e mettere in discussione Neres con Politano. Oppure, il che mi piacerebbe tanto, accentrare Neres. Metterlo in discussione con McTominay: non dico che accadrà, ma in alcune partite si potrebbe pensare.

Innanzitutto darebbe possibilità a Lukaku di avere Kvara e Neres accanto, con Politano largo a destra e Olivera che spinge sul lato sinistro. Neres non ha uno status inferiore a McTominay, o almeno a me non sembra. Mi piacciono i giocatori forti e metterli insieme e penso che il Napoli si sia allenato bene per farlo. Farei un 4-2-3-1 o 3-4-2-1 dove Di Lorenzo ogni tanto stringerebbe a fare il terzo, altre volte con Olivera stretto salirebbe per farlo diventare un vero e proprio schema a 4. Quando sentirò Antonio, glielo dirò“.