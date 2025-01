L’idea di Marcolin: “L’esplosione di Neres ha favorito l’addio di Kvara”

L'ex capitano e centrocampista del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio Marte: “Neres ha fatto benissimo, e credo che proprio per le prestazioni del calciatore la Società partenopea ha preso in considerazione l’idea di cedere Kvaratskhelia al PSG adesso. Il mancato rinnovo del georgiano nei mesi scorsi faceva pensare alla cessione, la storia del Napoli lo insegna. Certo, difficile prevedere che sarebbe accaduto a gennaio.

Dalla doppia sconfitta con la Lazio il Napoli ha cambiato il modo di offendere: accompagna l’azione con tanti uomini, vanno in gol i difensori, i centrocampisti, si orchestra la manovra in modo diverso. Inoltre, i risultati delle dirette competitors stanno favorendo gli azzurri di Conte, con Atalanta ed Inter che hanno pareggiato qualche match perdendo un po’ di terreno. Il Napoli ha dalla sua anche l’assenza dalle coppe, mancano solo 18 partite alla fine della stagione dei partenopei, e questo è un vantaggio.

Con la cessione di Kvara il Napoli tecnicamente perde molto ma bisogna ricordare che il linguaggio del corpo del georgiano negli ultimi mesi suggeriva una certa insofferenza. L’Atalanta ha trovato una Juve forte, c’ha ha fatto la sua miglior partita contro la Dea. La squadra di Gasperini è organizzata, attacca gli avversari aggredendoli, ma lascia spazio dietro nell’uno contro uno e il Napoli dovrà approfittarne. Gli uomini di Conte devono essere imprevedibili, non dare punti di riferimento ed essere in grado di aggredire in velocità gli spazi”.