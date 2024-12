L'idea mercato di Cannella: "Si può pensare a uno scambio con la Fiorentina"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo ed intermediario: “I tifosi non devono illudersi, rinforzare una squadra forte come il Napoli a gennaio è tutt’altro che semplice. A gennaio non è semplice acquistare giocatori bravi, chi li ha non li cede. È difficile trovare anche collocazione agli esuberi senza svenderli o andarci a perdere. Rafa Marin? Giudicare Rafa Marin per due partite in Coppa Italia non sarebbe giusto.

Non era semplice far bene contro la Lazio in un reparto completamente ridisegnato e senza automatismi. Ora sarà difficile trovare una soluzione, sarà complicato. Un difensore servirebbe e un incastro potrebbe trovarsi con la Fiorentina. Loro avranno bisogno di rimpiazzare Bove, magari Folorunsho potrebbe tornare utile in uno scambio con Martinez Quarta. È un’idea, ma le due società dovrebbero sedersi poi a trattare e non è semplice. Raspadori? Ormai è un oggetto da riqualificarsi, non è ancora riuscito a lasciare il segno nonostante sia al terzo anno. Non ha convinto nessuno degli allenatori che si sono succeduti al Napoli e non è detto che sarà semplice trovargli una sistemazione ad un prezzo adeguato”.