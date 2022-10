L'idolo di Kim è Sergio Ramos: "L'ho studiato e imparato tanto, spero di seguire le sue orme"

Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, nella sua intervista a La Repubblica, ha parlato anche del suo idolo.

Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, nella sua intervista a La Repubblica, ha parlato anche del suo idolo: "Ho sempre ammirato Sergio Ramos da quando sono un calciatore professionista. L’ho studiato nei video, da lui ho imparato moltissimo. Spero di seguire almeno un po’ le sue orme".

Sul soprannome, The Monster: "In Corea ci sono tanti difensori prestanti, ma pochi sono veloci come me. Da qui il soprannome. Da qualche anno mi alleno con il ciclismo, il mio secondo sport preferito".