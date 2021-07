L'imprenditore Brienza svela: "Volevo il Bari, ma ADL non lo cede. Punta alla Serie A"

L'imprenditore Nicola Brienza ai microfoni di Antenna Sud ha svelato di aver contattato il presidente del Bari Aurelio De Laurentiis per sondare la disponibilità a cedere il club pugliese: “Nei giorni scorsi, prima ancora che nascesse la questione Salernitana, ho contattato il presidente De Laurentiis per chiedergli se fosse disposto a vendermi il Bari, ma ho ricevuto un secco no. Mi è stato spiegato che c'è l'intenzione di riportare il club in Serie A salvo problematiche legate alla FIGC. - continua Brienza come riporta Tuttobari.com - Io ho un serio interesse per il Bari e spero di riuscire ad acquistarlo un giorno. Tuttavia essendo un tifoso, non riuscirei a trattarlo in maniera imprenditoriale ma più con il cuore. Lo prenderei anche ora, spero rimanga un discorso aperto".